مدير عام تعليم الرياض يزور مصابي الحد الجنوبي بمستشفى الأمير سلطان - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

قام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع، صباح اليوم الإثنين، بزيارة للجنود المصابين بالحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج بمستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز بالرياض ، يرافقه خلال الزيارة مدير مكتب وفاء بتعليم الرياض الأستاذ مهيدب المهيدب وعدد من أعضاء المكتب .

وأعرب ” المانع ” ، عن مدى اعتزازه وفخره بدورهم البطولي المشرف وبما بذلوه من تضحيات في حفظ وحماية هذه البلاد المباركة التي تحتضن الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين, داعيًا الله لهم بالشفاء العاجل.

وأكد الدكتور المدير العام للتعليم، خلال الزيارة سعي إدارة تعليم الرياض من خلال مكتب ” وفاء ” لتسخير جميع الإمكانات وتوفير كافة الخدمات للجنود المرابطين كواجب تجاه هؤلاء الأبطال الذين يذودون عن حمى الوطن ومقدساتها.