⁠⁠⁠⁠⁠ثلاثي الهلال يحصدون 3 جوائز في البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

خطف ثلاثي الهلال الشاب عبدالرحمن اليامي، وناصر الدوسري، وعبدالكريم القحطاني الأضواء في البطولة العربية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية، من خلال حصولهم على جوائز الأفضلية بمباريات فريقهم.

ورغم خروج الفريق من الدور الأول في البطولة محتلين وصافة المجموعة بعد الترجي التونسي بتعادلين وخسارة، إلا أن الثلاثي توجوا المستوى المميز لأولمبي الهلال الذي شارك عوضا عن الفريق الأول بالبطولة بجوائز أفضل لاعب بالمباراة.

ووصف كثيرون الهلال بأنه الحصان الأسود للبطولة بالمستويات المميزة التي قدمها على الرغم من مشاركته بفريق أولمبي أغلبه دون سن ( 23) عاما، في وقت شاركت باقي الأندية بالفريق الأول، ومع ذلك لم تقدم نفس المستوى.

ورأى الهلاليون في مواقع التواصل أن فريقهم كسب لاعبين شبان سيكون لهم شأن كبير في حال حافظوا على أنفسهم.

وكان ناصر الدوسري صاحب هدف فريقه الأول بمرمى المريخ السوداني بالمباراة الأولى، حاز جائزة أفضل لاعب.

وتوج عبدالكريم القحطاني مجهوداته في المباراة الثانية بصناعة هدف بجائزة أفضل لاعب مباراة نفط وسط العراقي التي الت نتيجتها للتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وأكمل المهاجم الشاب عبدالرحمن اليامي الضلع الثالث في جوائز الافضلية بالبطولة العربية بحصوله أمس على جائزة أفضل لاعب بمبارة فريقه امام الترجي التونسي بتسجيله هدفا، على الرغم من خسارة فريقه بثلاثة اهداف مقابل هدفين.