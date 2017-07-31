شاب يدعو الرئيس السيسي لحضور حفل زفافه " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أرسل شاب مصري يعمل محاميًا دعوة رسمية لقصر الاتحادية يدعو خلالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور حفل زفافه .

وجاء نص الخطاب الذي أرسله الشاب ويدعى محمود الزفتاوي لقصر الاتحادية ” الرئيس السيسي تحية وتقدير واحترام واعتزاز مقدمه لسيادتكم شاب من أبناء الوطن محمود السيد محمد الزفتاوى.

والدي توفى إلى رحمة الله تعالى وقد اجتهدت فى حياتي حتى أضع نفسى فى الطريق الصحيح ، وقد أعطانى الله من رزقه الوفير حتى أهلت نفسى بجهدى وعرقى للزواج وقد تحدد موعدا لزفافى يوم الخميس 24 اغسطس الجاري وذلك بقاعة كنزى مركز السنطة محافظة الغربية.

ويسعدنى ويشرفنى أن يتحقق حلم عمرى بحضور رئيس جمهورية مصر العربية حفل زفافي فهو أقصى ما أحلم به فى حياتى رغم علمى بثمين وقت سيادتكم إلا أننى أطمع أن أنال هذا الشرف ولو لدقائق معدودة وفقكم الله دائما لما فيه خير البلاد والعباد ” .