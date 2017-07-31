حملة رقابية مكثفة لبلدية القادسية الفرعية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

كثفت إدارة مراقبة المباني في بلدية القادسية الفرعية التابعة لأمانة تبوك من أعمالها الرقابية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس بلدية القادسية الفرعية إبراهيم العمراني، أنه جرى إطلاق حملة رقابية مكثفة على حيي الروضة والقادسية لإزالة جميع الهناجر المخالفة، التي أنشئت في الحدائق العامة، مبيناً أنه جرى ضبط أكثر من50 هنجراً مخالفاً، فيما وجهت إنذارات لجميع المخالفين بضرورة إزالة الهناجر المخالفة.

وأضاف العمراني أن الرقابة كثفت على المباني التي لازالت قيد الإنشاء حيث ضبط ما يزيد على 20 مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإلزامهم بمعالجتها بشكل عاجل، بالإضافة ضبط 15 معدة ثقيلة تقوم بسحب الأتربة من الأراضي الحكومية وبيعها مما تسبب في تجمع مخلفات وإثارة الأتربة على الأحياء السكنية المجاورة وقد تم أخذ التعهدات اللازمة عليهم بإخلاء الموقع وجاري التنسيق مع المختصين في الأمانة لإيجاد موقع بديل.