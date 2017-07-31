بالصور.. إعدام مغتصب طفلة في اليمن أمام جموع غفيرة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورًا لإعدام يمني بالرصاص في العاصمة صنعاء، لمتهم باغتصاب طفلة وقتلها.

وكان المتهم قد اغتصب الطفلة رنا يحيى المطري، البالغة من العمر 3 سنوات، قبل يوم واحد من عيد الفطر، وهو الأمر الذي أحدث صدمة في اليمن تحولت إلى قضية رأي عامّ.

وتم القبض على الجاني محمد مجاهد المغربي، وهو شابّ في الثلاثينات، واعترف باختطاف واغتصاب رنا، وشرح تفاصيل ارتكابه الجريمة.

ويظهر المتهم وهو مكبل اليدين وملقى على بطنه، قبل أن يقوم شخص يحمل بندقية ويرتدي زيًّا عسكريًّا، بإطلاق النار على رأسه، على مرأى جموع غفيرة، علت أصواتها بالهتافات، في الميدان الذي شهد العملية.