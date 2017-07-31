 بالصور.. إعدام مغتصب طفلة في اليمن أمام جموع غفيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. إعدام مغتصب طفلة في اليمن أمام جموع غفيرة

بالصور.. إعدام مغتصب طفلة في اليمن أمام جموع غفيرة
فهمي محمد(صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورًا لإعدام يمني بالرصاص في العاصمة صنعاء، لمتهم باغتصاب طفلة وقتلها.

وكان المتهم قد اغتصب الطفلة رنا يحيى المطري، البالغة من العمر 3 سنوات، قبل يوم واحد من عيد الفطر، وهو الأمر الذي أحدث صدمة في اليمن تحولت إلى قضية رأي عامّ.

وتم القبض على الجاني محمد مجاهد المغربي، وهو شابّ في الثلاثينات، واعترف باختطاف واغتصاب رنا، وشرح تفاصيل ارتكابه الجريمة.

ويظهر المتهم وهو مكبل اليدين وملقى على بطنه، قبل أن يقوم شخص يحمل بندقية ويرتدي زيًّا عسكريًّا، بإطلاق النار على رأسه، على مرأى جموع غفيرة، علت أصواتها بالهتافات، في الميدان الذي شهد العملية.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13525 ] نشر منذ 45 دقيقة

اعوذ بالله من غضب الله
جزاة ونالة لو بقية البلدان يسوون مثلكم كان مابقى مغتصب

[ عدد التعليقات: 5229 ] نشر منذ 4 دقائق

نعم هذا هو الجزاء الشرعي لكل مغتصب ماهو سجن كم سنة مدري شهر ويطلع لابعد الكل يدافع عنه ويقول ما اغتصب الا لانه الضحية عطته وجه والا انها غير محترمة وكان المغتصب دين ويخاف الله

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