بالفيديو.. مواطن يشكو معاناته بالمستشفى العام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نقل أحد المواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الخرج العام معاناته إلى محافظ الخرج المكلف مساعد عبدالله الماضي، والذي التقى به في أحد الأماكن بالمحافظة.

وقال المواطن للمحافظ، إن موظفي وموظفات المستشفى مقصرون في عملهم، مستشهداً بعدد من الصور التي احتفظ بها على هاتفه الجوال.

وطلب المواطن من المحافظ أن يشاهد الصور، مشيرًا إلى أنها تتضمن أدلة على أن الموظفين المكلفين العمل في المستشفى في ساعات متأخرة يقضون وقتهم في التدخين، في حين يعبث أبناء الموظفات بالمقاعد المخصصة للمعاقين.