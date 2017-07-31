⁠⁠⁠⁠⁠مقتل 5 من مسلحي " القاعدة " في غارة أمريكية على اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ذكرت مصادر أمنية يمنية، اليوم، أن غارة أمريكية قتلت 5 من مسلحي القاعدة بينهم أجانب في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

كانت آخر هجمات واشنطن على المتطرفين في اليمن، في 19 إبريل الماضي، حيث قتل وقتها أيضًا نحو 5 من مسلحي القاعدة.

وأكّدت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ 28 فبراير 2017.

وتبدي واشنطن قلقها من تزايد نفوذ القاعدة في اليمن، مستفيدة من الفوضى التي تشهدها البلاد الغارقة في الحرب، ومن احتمال تنفيذها هجمات داخل الولايات المتحدة.