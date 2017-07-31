بالفيديو.. " يوتافون 3 " هاتف صيني روسي بمواصفات مذهلة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

ينتظر سوق الهواتف الذكية هاتف ” يوتافون– 3 ” الروسي الصيني، المتوقع طرحه خريف العام الجاري.

وأعلنت شركة ” China Baoli ” الصينية للاستثمارات بعد أن أصبحت عضوًا مساهمًا في شركة ” Yota Devices ” ، عن نيتها طرح هاتف جديد بمواصفات غير مسبوقة، لينضم إلى أسرة هواتف ” يوتا فون ” التي أذهلت عشاقها بهاتف ” يوتافون– 2 ” عام 2015.

ووفقا للتسريبات فمن المتوقع أن يصدر هاتف ” يوتافون– 3 ” المنتظر طرحه خريف العام الجاري بنسختين؛ الأولى مزودة بذاكرة داخلية بحجم 64 جيجابايت، وأخرى بذاكرة بحجم 128 جيجابايت.

وتشير المعلومات إلى أن النموذج المزود بذاكرة داخلية 64 جيجابايت سيُطْرَح في الأسواق بسعر 350 دولارًا تقريبًا، أما النموذج الثاني بذاكرة 128 جيجابايت فمن المتوقع أن يصل ثمنه إلى 450 دولارًا، ومن المنتظر أن يُطْرَح النموذجان رسميا في الأسواق أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.