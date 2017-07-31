بالفيديو.. إعلان مهرجان عنيزة للتمور الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

لقي الإعلان الرسمي لمهرجان عنيزة للتمور، اهتماما واسعا، لما احتواه من طرافة وبعد عن التقليدية، واشبه بإعلان إحدى الدوريات الأوروبية أو أحد المنتجات الراعية لها.

ويبدأ الإعلان بلقطة لملعب كرة قدم، وحارس يقف متوثبا أمام المرمى، قبل أن يبرز مسن يحمل ملامح المسن السعودي ” العنيزاوي ” ، كما ادعى بعض متداولي الفيديو ساخرين، حيث يبدأ مُشاهده حينها بالشك في أن الإعلان ليس عن دوري أو منتج خارجي.

ويسدد المسن الكرة بقوة لتدخل المرمى، بطريقة تصوير تشبه دعايات بعض المنتجات الراعية للدوريات الأوروبية، ثم تتغير النغمة ونراه يركض إلى صحن تمر يمثل جائزته، لينتهي الإعلان بالقفلة المناسبة: ” تمورنا مسامير الركب ” .