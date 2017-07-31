بالصور.. " أمانة الرياض " تمنع قص الأشجار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض بزراعة كثير من الأشجار في مختلف شوارع المنطقة، مؤكدة منعها لقطع الأشجار، في محاولة منها للتخفيف من شدة الحرارة، وتحقيق اعتدال المناخ في المناطق الحارة.

وقالت الأمانة، الإثنين عبر حسابها الرسمي في موقع ” تويتر ” ، أنها تتعامل مع حرارة الجوّ ” بأن أطلقت الأشجار ومنعت قصها مما يزيد من تقليل الحر والتلوث وتلطيف وتنقية الهواء ” .

وأرفقت الأمانة مجموعة من الصور التي تظهر جانبًا من جهودها في غرس الأشجار في مختلف شوارع المنطقة.