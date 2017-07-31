اعتقال 4 مشتبه بهم وامرأة لصلتهم بتنظيمات " إرهابية " في تونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

اعتقلت قوات الأمن التونسي 5 عناصر، بينهم امرأة، في مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين، جنوب تونس، للاشتباه بصلاتهم بتنظيمات إرهابية، بحسب ما أفادت إذاعة تطاوين الحكومية، الاثنين.

وأفادت الإذاعة بأنه تم خلال المداهمات إيقاف 7 أشخاص تم نقلهم إلى العاصمة تونس للتحقيق معهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، قبل أن يتم إطلاق سراح اثنين منهم، والاحتفاظ بـ5 أشخاص بينهم امرأة.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن قوات الأمن ضبطت شرائح هواتف خلوية وسيارات خلال العملية.