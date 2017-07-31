تسريبات ويكيليكس تكشف أسرار وصول ماكرون لقصر الإليزيه - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

نشر موقع ويكيليكس أكثر من 20 ألف رسالة وخطاب، خاص بفريق العمل والحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يغطي الفترة الممتدة مابين عامي 2009 – 2017.

شكلت الرسائل المنشورة حاليا على شبكة الإنترنت نحو 71800 رسالة إلكترونية، تبدأ من مارس 2009 وتمتد حتى أبريل 2017، وسيتم نشر المراسلات المتبقية حالما يتم التحقق منها.

وذكرت وكالة ” سبوتنيك ” الروسية، أن موقع ويكيليكس قد ذكر في وقت سابق، إنه سيتم تسريب 9 جيجابيت من المعلومات المتعلقة بفريق العمل الخاص بالرئيس ماكرون، وتتضمن رسائل خاصة ووثائق مرفقة بها.

من جانبه أعلن مؤسس منظمة ويكيليكس جوليان أسانج أن هذه المراسلات يغلب عليها طابع المساومة.

وكان إيمانويل ماكرون تولى منصب الرئاسة الفرنسية، وذلك بفضل مساعدة وسائل الإعلام الليبرالية، بعد فوزه على ماري لوبن بنسبة 66.06 % في الانتخابات.