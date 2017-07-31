⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. أمطار غزيرة على الباحة ومحافظاتها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

شهدت منطقة الباحة ومحافظاتها، اليوم الإثنين، أمطار من متوسطة إلى غزيرة وشملت الأمطار محافظة المخواه ومحافظة غامد الزناد ومحافظة قلوه، مصحوبة بالبرد على مرتفعات الباحة وأدى هطول الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

وحذرت إدارة الدفاع المدني في وقت سابق من هطول تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتحذر الجميع توخي الحذر والتقيد بتعليمات الدفاع المدني وعدم الخروج والمجازفه فى المواقع الخطرة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.