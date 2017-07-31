بالصور.. ترامب يستقبل رئيس الأركان الجديد بعد أداء اليمين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليمين، رئيس أركانه الجديد جون كيلى، اليوم الإثنين، وهو جنرال متقاعد من القوات البحرية أشاد بتجنب الجدل خلال فترة ولايته التى تشرف على قضايا الأمن الحدودى بوزارة الأمن الداخلى، بحسب صور نسرتها وكالة رويترز للأنباء.

ومن المتوقع أن يحقق كيلى نهجا أكثر انضباطا فى إدارة البيت الأبيض ترامب. وقد حل محل ريس بريبوس الذى فشل فى التواصل مع أسلوب الإدارة الحرة وغير التقليدية للرئيس وتصدى للقتال الداخلى خلال فترة عمله الستة أشهر.

وأشاد ترامب بعمل كيلى فى إدارة الهجرة والإحصاء واعتبره خفض عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانونى وتنفيذ حظر سفر للاجئين والافراد من مجموعة من الدول الأكثرية المسلمة.

وقال الرئيس الجمهورى فى تصريحات موجزة للصحفيين فى المكتب البيضاوى، محاطا بمستشاريه الكبار، بعد أن أدى كيلى اليمين الدستورية ” إنه سيقوم بعمل رائع، ولا شك فيه، كرئيس أركان ” .