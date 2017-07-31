بالفيديو.. فتوى أردنية عن الأقصى تلقى قبولاً إسرائيليًا - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

قال الداعية الأردني مراد شكري، إمام مسجد معاوية بن أبي سفيان في عمان، إن أحداث المسجد الأقصى هي مجرد صراع بين حركة ” حماس ” والسلطة الفلسطينية، وأن اليهود ليس لهم علاقة بالأزمة.

واحتفت صفحة ” إسرائيل بالعربية ” ، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذه الفتوى، إذ نشرت أمس الأحد مقطع فيديو من جلسة شكري.

وأوضح الداعية الأردني، في الفيديو الذي بثه بنفسه على قناته بموقع ” يوتوب ” : ” عندما يطلق أحدهم النار على اليهود في الأقصى، فماذا تنتظر من دولة جبانة مثل إسرائيل؟ ” ، متهمًا حماس بالمسؤولية عن العملية الفدائية التي نفذها 3 أشخاص من عائلة جبارين من أم الفحم، مذكرا بعملية خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل قبل 3 سنوات.

وأضاف: ” لما رفعت السلطة العلم، فرح العرب، وزعماؤهم وقفوا وقفة واحدة، لأن هذا يعتبر إنجازا، باستثناء شخصين هما رئيس وزراء إسرائيل، الذي قال إن هذا غير شرعي، ورئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس، الذي بعث بجماعته لتنفيذ عملية بالضفة لصرف الأنظار عن الإنجاز ” . وانتقد مراد عمليات الطعن التي ينفذها الفلسطينيون واصفا إياها بـ ” المهزلة ” .