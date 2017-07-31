بالفيديو.. فتوى أردنية عن الأقصى تلقى قبولاً إسرائيليًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتوى أردنية عن الأقصى تلقى قبولاً إسرائيليًا
قال الداعية الأردني مراد شكري، إمام مسجد معاوية بن أبي سفيان في عمان، إن أحداث المسجد الأقصى هي مجرد صراع بين حركة ” حماس ” والسلطة الفلسطينية، وأن اليهود ليس لهم علاقة بالأزمة.
واحتفت صفحة ” إسرائيل بالعربية ” ، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذه الفتوى، إذ نشرت أمس الأحد مقطع فيديو من جلسة شكري.
وأوضح الداعية الأردني، في الفيديو الذي بثه بنفسه على قناته بموقع ” يوتوب ” : ” عندما يطلق أحدهم النار على اليهود في الأقصى، فماذا تنتظر من دولة جبانة مثل إسرائيل؟ ” ، متهمًا حماس بالمسؤولية عن العملية الفدائية التي نفذها 3 أشخاص من عائلة جبارين من أم الفحم، مذكرا بعملية خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل قبل 3 سنوات.
وأضاف: ” لما رفعت السلطة العلم، فرح العرب، وزعماؤهم وقفوا وقفة واحدة، لأن هذا يعتبر إنجازا، باستثناء شخصين هما رئيس وزراء إسرائيل، الذي قال إن هذا غير شرعي، ورئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس، الذي بعث بجماعته لتنفيذ عملية بالضفة لصرف الأنظار عن الإنجاز ” . وانتقد مراد عمليات الطعن التي ينفذها الفلسطينيون واصفا إياها بـ ” المهزلة ” .
شيح أردني عن أحداث الأقصى: كِذب الفلسطينيين ليس له رجلينقال الشيخ مراد شكري إمام مسجد معاوية بن أبي سفيان في عمان إن الأحداث في المسجد الأقصى هي مجرد صراع بين حماس والسلطة الفلسطينية، ولا علاقة لليهود بالموضوع. وأضاف خطيب المسجد في مقطع فيديو أن حماس هي التي تقف وراء عملية إطلاق النار بالأقصى لتصعيد الوضع من أجل التسبب في انتفاضة أخرى. كما انتقد عمليات الطعن التي ينفذها الشبان الفلسطينيون تجاه المدنيين ورجال الشرطة الإسرائيليين، واصفاً إياها بـ"المسخرة".
Posted by إسرائيل تتكلم بالعربية on Sunday, July 30, 2017
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين كلامه هذا يسمى فتوى!!؟؟؟