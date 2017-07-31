فارس العتيبي يحقق وصافة البطولة الدولية المفتوحة للسهام - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حقق الرامي السعودي فارس العتيبي المركز الثاني في البطولة الدولية المفتوحة للسهام التي اختتمت منافساتها أمس، بمشاركة أكثر من 120 راميا مثلوا أكثر من 21 دولة.

وأقيمت البطولة على هامش المعسكر الخارجي الذي يقيمه أخضر السهام في هولندا حتى السابع من شهر أغسطس الحالي استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم ” المرحلة الرابعة ” التي تحتضن منافساتها مدينة ” برلين ” الألمانية من الثامن لشهر أغسطس الحالي وحتى الثامن عشر من نفس الشهر .

وأكد الرامي فارس العتيبي أن ما تحقق في معسكر هولندا وفي البطولة الدولية هو مفتاح لتقديم المزيد في ” برلين ” ورفع علم المملكة عالياً ، متمنياً أن يكون وزملائه عند حسن ظن اللجنة الأولمبية السعودية و اتحاد السهام وأن يحققوا جزء من طموحاتهم وطموح الرياضة السعودية .

يذكر أن بعثة أخضر السهام ضمت الرماة من فئة النخبة وهم ( مصعب السليماني , فارس العتيبي , عبدالإله بن علي , منصور علوي ) تحت إشراف المدرب الدولي ياب لي ” ماليزي الجنسية ” ويساعده المدرب الوطني ” مشعل العتيبي ” وإدارياً ثويني الثويني .