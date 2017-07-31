" إلا الحرمين يا قطر " يكشف مؤامرات الدوحة وإيران - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج ” إلا الحرمين يا قطر ” ، لرفض الممارسات المخزية التي تخرج من الدوحة وردًا على تقرير قناة الجزيرة عن تدويل الحج.

وتصدر الهاشتاج قائمة التصنيف بموقع التدوين العالمي تويتر، واحتل المركز الأول في الإمارات العربية المتحدة.

والمفاجأة أن الهاشتاج تصدر قائمة التصنيف بتويتر في قطر نفسها، محتلًا المركز الثاني، وقالت إحدى المغردات: ” تميم مندوب إيران وذراعها اليمين، اجتمع مع إيران على قلب واحد وهدف واحد تدمير الوطن العربي، والآن تدويل الحج ” .

وأضاف آخر: ” ماقامت به الجزيرة المدعومة من حكومة قطر من ترويج لمطالبات خامنئي هو مايعكس توجهات قيادة قطر ماذا بقى ياشعب قطر لتتكلمون ” .