⁠⁠⁠⁠⁠كيلي يؤدي اليمين الدستورية في منصب كبير موظفي البيت الأبيض - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أدى وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي اليوم الإثنين، اليمين الدستورية لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض بدلا من رينس بريباس الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – في تصريح للصحفيين بالمكتب البيضاوي أوردته شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية – ثقته في أن جون كيلي سيبذل قصارى جهده في منصب كبير موظفي البيت الأبيض ونتطلع للأفضل منه.. مشيدا في الوقت ذاته بعمله كوزير الأمن الداخلي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن قراره بتعيين كيلي الجمعة الماضية بعد يوم من قيام مدير الاتصالات الجديد بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي باتهام بريباس بتسريب معلومات للصحفيين.