⁠⁠⁠⁠⁠" الصحة اليمنية " : وفاة وإصابة 232 شخصا بـ " التهاب السحايا " - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أفادت السلطات الصحية اليمنية اليوم الإثنين، بوفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين بمرض وبائي جديد يعرف باسم ” التهاب السحايا ” ، مشيرة إلى أن معدل انتشار المرض يثير القلق.

وقالت منظمات دولية في صنعاء – وفقا لقناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية – إن 80% من المصابين بالمرض أطفال.

يذكر أن مرض السحايا انتشر في اليمن منذ أوائل شهر يوليو الجاري، وهو عبارة عن التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وقد يتسبب التهاب السحايا الجرثومي في إحداث ضرر بالدماغ أو فقدان السمع أو إعاقة القدرة على التعلم لدى 10 إلى 20 % من الناجين منه.