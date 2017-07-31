معهد ريادة الأعمال الوطني يستضيف شباب " ابدأ مشروعك " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ينظم معهد ريادة الأعمال الوطني بمكة المكرمة بمقر ” غرفة مكة ” ، لقاءً تعريفيًا غدًا الثلاثاء، ببرنامجه ” إرادة 3 ” لعام 2017، الذي يستضيف فيه الشباب الراغبين للانضمام لدورة ” ابدأ مشروعك الصغير ” ، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي والممول المالي للمعهد.

وتحضر اللقاء عدد من الجهات المتعاونة في نفس المجال منها: الدفاع المدني، والجوازات، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الموارد البشرية ” هدف ” ، ومكتب العمل، وغرفة مكة.

ويتضمن اللقاء التعريف بالمعهد وأهدافه والجهات المستفيدة من الدعم، والتعريف بإجراءات التراخيص للشباب والشابات الطامحين في تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمكة المكرمة، وعرض عدد من المشاريع الناجحة للشباب السعودي الطموح في مختلف المجالات.

وسيكون الحضور من الشباب أمام الجهات ذات العلاقة للإجابة على استفساراتهم وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي تواجههم، واستعراض التسهيلات والحوافز المشجعة على دخول الشباب في هذا المجال الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

” ريادة الأعمال الوطني ” بمكة المكرمة هو أحد معاهد ريادة الأعمال المنتشرة التي أنشئت انطلاقًا من برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف تدريب وتأهيل وتشجيع شباب الوطن، وتيسير الحصول على التمويل اللازم لدخول سوق العمل وممارسة العمل الحر، وساهم في تأسيسه مجموعةٌ سداسية قوية ممثلة في شركة الصناعات الأساسية ” سابك ” ، وشركة أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، ومصرف الإنماء، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.