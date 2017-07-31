 كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نادي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

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كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نادي الاتحاد

كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نادي الاتحاد
نواف السالم(صدى):

وجه محمود عبدالمنعم “ كهربا ” ، لاعب الاتحاد، رسالة مؤثرة إلى جماهير الفريق، تشير إلى نهاية مشواره بدوري عبداللطيف جميل للمحترفين.

ونشر كهربا صورة له عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، معلقا: “أيام جميلة مرت، ساعات ودقائق لن أنساها في حياتي.. وسيبقى جمهور العميد حاضرا معي في كل لحظة، لن أنساكم ” .

ولعب كهربا لفريق الاتحاد بعقد إعارة من الزمالك المصري، وذكرت تقارير إخبارية خلال الأيام الماضية أن نادي الجزيرة الإماراتي دخل على خط المفاوضات للحصول على خدمات كهربا في الفترة المقبلة.


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