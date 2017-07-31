⁠⁠⁠⁠⁠وفاة الممثلة الفرنسية جان مورو عن 89 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفيت الممثلة الفرنسية الشهيرة جان مورو، المدخنة الشرهة ضئيلة الجسم، اليوم ” الاثنين ” عن 89 عاماً.

وعملت مورو مع معظم كبار المخرجين بعد الحرب العالمية الثانية، ومنهم أورسون ويلز وجان لوك جودار وفرانسوا تروفو، وأحد أبرز أعمال الممثلة الراحلة كان فيلم ” جول وجيم ” الذي أدت فيه دور فتاة يحبها رجلان ينتميان لطرفي الحرب العالمية الأولى.

وولدت مورو في 23 ” يناير ” عام 1928 لمالك مقهى في باريس وراقصة إنكليزية. ونعى كثيرون الممثلة الراحلة وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.