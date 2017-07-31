⁠⁠⁠⁠⁠رونالدو لقاضية التحقيق: لو لم أكن كريستيانو رونالدو لما جلست هنا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في شهادته أمام المحكمة فيما يتعلق بتهمة التهرب الضريبي الموجهة إليه ” لو لم أكن رونالدو لما كنت جالسا هنا ” .

وأفادت صحيفة ” آس ” الإسبانية، اليوم الإثنين، أنه بحسب تسريبات حصلت عليها فإن قاضية التحقيق، مونيكا جوميز فيرير، قالت لرونالدو ” أنت مخطئ. الكثير من الأشخاص المجهولين جلسوا مكانك ” .

وأضافت فيرير ” أنت تواجه تحقيقا في مزاعم تتعلق بجريمة مالية بناء على أدلة قدمها النائب العام والتي بموجبها يتعين علي إصدار حكم ” ، ليرد النجم البرتغالي بهذه الكلمات قائلا ” لا، لا. كل هذا يحدث لأنني كريستيانو رونالدو ” .

يذكر أن رونالدو رفض التحدث إلى وسائل الإعلام عقب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة بشأن تهمة التهرب الضريبي وسيكتفي بإصدار بيان صحفي في وقت لاحق من اليوم.