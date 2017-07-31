 الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وداو يسجل مستوى قياسيا - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وداو يسجل مستوى قياسيا

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وداو يسجل مستوى قياسيا
واشنطن(صدى):

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على صعود اليوم الإثنين، أخر أيام شهر يوليو تموز، وسجل المؤشر داو جونز مستوى قياسيا مع استمرار تفاؤل المستثمرين تجاه نتائج الربع الثاني قبل صدور بيانات اقتصادية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.48 نقطة أو ما يعادل 0.17 بالمئة إلى 21867.79 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.29 نقطة تعادل 0.17 بالمئة إلى 2476.39 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 18.57 نقطة أو 0.29 بالمئة ليصل إلى 6393.25 نقطة.


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