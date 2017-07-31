المملكة المتحدة تدعو حكومة فنزويلا لإنهاء الأزمة السياسية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حكومة فنزويلا لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانقسام الذي حدث في المجتمع الفنزويلي على خلفية إجراء تصويت لانتخاب جمعية تأسيسية بالبلاد، والعمل مع المعارضة الفنزويلية من أجل التقدم على سبيل يجمع الشعب الفنزويلي على رأي وموقف موحَّد.

وقال المسؤول البريطاني، في تصريح نشره اليوم الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، إن على حكومة نيكولاس مادورو بفنزويلا وقف كارثة تقف بلاده الآن مشارفها راح ضحيتها أكثر من 100 شخصاً وشكلت تهديداً للديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية بفنزويلا وذلك بسبب التصويت على انتخاب جمعية تأسيسية مشتبه في أمرها.