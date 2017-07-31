الرئيس السوداني يتعهد بإكمال السلام في جنوب كردفان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإكمال السلام في جنوب كردفان بالتزامن مع الاستمرار في انفاذ التنمية.

وقال البشير خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد في مدينة كادقلى غرب السودان بمناسبه تدشين النسخه الثانيه لمهرجان جنوب كردفان للسياحة والاستثمار والتسوق في نسخته الثانية اليوم ، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، ووزير السياحة والتراث ابو زيد مصطفى ولفيف من الوزراء وكبار المسؤولين, إن إعلان الحكومة المتكرر لوقف اطلاق النار قصد منه جذب الناس للسلام, مثنياً على صبر مواطني كادقلي وصمودهم ورفضهم للنزوح.

من جانبه عد وزير السياحة محمد أبو زيد مصطفى تنظيم المهرجان تأكيداً على تحقيق السلام في جنوب كردفان.

بدوره, قال والي ولاية جنوب كردفان اللواء عيسى آدم أبكر إن الأمن في الولاية استتب والجميع يريدون السلام لأنهم سئموا من الحرب، مشيداً بقرارات الرئيس السوداني المتتالية بتمديد وقف إطلاق النار.

وكشف أن قادة متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال على اتصال مباشر مع حكومته، مشيراً إلى أنهم جميعاً يؤكدون عبر هذه الاتصالات أنهم لا يريدون الحرب.

وأرسل أبكر رسالة شخصية إلى قائد الحركة الشعبية الجديد عبدالعزيز الحلو للعودة إلى حضن الوطن، وقال إنه مستعد للتنازل له من منصبه أو أي منصب يريده من أجل السلام.

وكان البشير قد تسلم من قادة الادارة الاهلية وثيقه تؤكد على نبذ القبلية والجهوية والعنصرية والتأكيد على الوحدة الوطنية.