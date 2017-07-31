بالصور.. تسليم روفر فيلار 2018 في ميونيخ - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

يبدو أنه بعد ظهورها في معرض جنيف للسيارات لاول مرة، فعمليات مبيعات وتسليم سيارات رانج روفر فيلار قد بدأت بالفعل وقد تمكن أحد عشاق السيارات ويدعى الكسندر أرويو من التقاط صور لافتة للنظر خلال تسليم سيارة فيلار سوداء لامعة لمتجر BMW في ميونيخ بألمانيا، ويعتقد أنها أول سيارات فيلار في البلاد.

وبينما لم تشهد مبيعات فيلار حالة الاقبال المطلوبة في هذه اللحظة، ولكن لن يستمر هذا لفترة طويلة مع ارتفاع مبيعات السيارت الكروس أوفر الرياضية في جميع أنحاء العالم، ولهذا فالسيارة الأنيقة والفاخرة هنا لخاصة بالطرق الوعرة ينبغي أن تصبح مشهدا مألوفا، خاصة مع تواجد منافسين أقوياء بما في ذلك X6 BMW ومرسيدس بنز كوبيه GLE.

وتظهر فيلار نظرة رياضية جديدة تهيمن عليها المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية الرقيقة، مع نوافذ جانبية وسقف سيارة يجتمعون معا لتوفير المظهر الرياضي. وفي أوروبا، ستكون فيلار متاحة مع مجموعة من المحركات، بما في ذلك محرك 2 لتر بقوة 178 حصان و234 حصان ومحرك V6 ديزل سعة 3 لتر بقوة 236 حصان مع محركين بنزين بقوة 247 حصان و374 حصان .

ويمكن للمشترين في أمريكا الشمالية الاختيار بين محرك 2 لتر بنزين بشاحن توربيني بقوة 247 حصان ومحرك 3 لتر سوبرتشارجر V6 بقوة 380 حصان ومحرك ديزل 2 لتر بقوة 180 حصان.