تراجع بتسجيل السعوديين في جامعة ميشيجان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جامعة ولاية ميشيجان، تراجع غير مسبوق في نسبة الإقبال على التسجيل من قبل الطلاب السعوديين هذا العام نحو 21 من إجمالي الطلاب الأجانب بالجامعة العام الماضي لاسيما قسم الدراسات العليا.

وقـال رئيس الجامعة، كليف سمارت، إن الجامعة تواجه انخفاضًا في أعداد الطلاب الأجانب المسجلين خلال الفصل الدراسي 2017- 2018، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تتراوح ما بين 5 و10 %؛ لكن من السابق لأوانه تحديد الرقم النهائي.

وأضاف ” لم يحدث لنا تراجع في أعداد الطلاب الأجانب بهذا الشكل قبل هذا العام ” ، حسبما نقل موقع news-leader الأمريكي ” .

وذكر الموقع أن التحاق الطلاب لجامعة “ميشيجان” بدأ بشكل ضئيل خلال السنوات الـ15 الماضية ، لكن الجامعة شهدت نموًا مطردًا، منذ قفزة الـ638 التي حدثت في 2007، حتى الوصول إلى 1.673 في العام الماضي.