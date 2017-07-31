الجيش الجزائري يقضي على ستة إرهابيين شمال غرب البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

قضت قوات الجيش الجزائري خلال عملية تمشيط بمحافظة تيبازة شمال غرب الجزائر، على ستة إرهابيين وصفتهم بالخطيرين.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، إن قواتها تمكنت خلال العملية من حجز ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال هذه العملية أيضا، التي بدأتها قبل أكثر من أسبوع من قتل ثمانية عناصر إرهابية واسترجاع تسع مسدسات رشاشة وكميات من الذخيرة، كما قامت بتدمير مخابئ للإرهابيين تحتوي على متفجرات وألغام وأجهزة أخرى.