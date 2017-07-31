مهرجان سوق عكاظ يوفر 8600 فرصة عمل - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن سوق عكاظ بات من أهم الفعاليات السياحية الداعمة لفرص العمل، ووجهة سياحية تمنح الطائف المزيد من الاستقطاب السياحي، وأصدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية ” ماس ” بالهيئة تقريرًا إحصائيًا عن ” مهرجان سوق عكاظ ” ، منذ عام 2008 حتى 2016.

وعرض التقرير على إجمالي عدد زوار مهرجان سوق عكاظ خلال الفترة من 2008م إلى 2016م، والتي قدرت بـ 1.6 مليون زائر وزائرة، ومتوسط حجم الإنفاق اليومي للزوار خلال نفس الفترة قدرت بـ1.4 مليار ريال، بالإضافة إلى مؤشر لمتوسط مدة الإقامة للفرد، والمقدرة بثلاث ليال بنسبة 36% وليلتين وأقل بنسبة 21%، وعدد من المعلومات والمؤشرات الإحصائية.

وتطرق التقرير لإجمالي عدد الوظائف التي وفرها السوق والتي قدرت بـ8600 فرصة وظيفية، وإجمالي عدد الفعاليات والبرنامج المنفذة في نفس الفترة والمقدرة بـ270 فعالية، وبرنامج نسب إحصائية، وإجمالي عدد المتطوعين والمقدر بـ1800 متطوع، فضلاً عن مجموعة من المؤشرات الإحصائية لسوق عكاظ، والمتضمنة أهم المصادر التي استقى منها الزوار معلوماتهم عن المهرجان ومدى رضائهم عن الفعاليات والبرامج والانشطة في السوق.