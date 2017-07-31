إطلاق مهرجان " أبها للأفلام القصيرة " السبت القادم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ينطلق السبت القادم في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة في أبها, مهرجان ” أبها للأفلام القصيرة ” , الذي يأتي ضمن نشاطات جمعية الثقافة والفنون بأبها بمناسبة الاحتفال بأبها عاصمة السياحة العربية لهذا العام ٢٠١٧.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد بن إبراهيم السروي أن المهرجان يستمر ثلاثة أيام, ويدعم تقديم العديد من المواهب الشابة من خلال منصة رسمية تأمل في صناعة الفيلم القصير، مشيراً إلى أنه سيتم عرض ثلاثة أفلام يومياً بحسب ما تضمنه جدول المهرجان .