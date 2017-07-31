مهاجم الفتح الرباطي يتلقى عدة عروض - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أكد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الفتح الرباطي المغربي وليد الركراكي أن لاعبه محمد فوزير تلقى عدة عروض احترافية خلال الفترة الماضية، بعدما تألق خلال البطولة العربية.

وقال مدرب الفتح :” طبيعي أن يتلقى فوزير عروضا لضمه، فهو عنصر هام وتلقى منذ شهرين عدة عروض لتألقه في الدوري المغربي، وبعد انتهاء البطولة العربية سيتم النظر في العروض المقدمة له ولكن صعب استمراره مع الفتح “.

يذكر محمد فوزير سجل ثلاثية ” هاتريك ” في مباراة النصر والفتح المغربي، والتي انتهت لصالح الأخير 4-0، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يسجل 3 أهداف حتى الآن في البطولة العربية.