بالفيديو : إلغاء البطاقة الحمراء لـ " الجويني " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، رفع الإيقاف عن هيثم الجويني لاعب فريق الكرة الأول بنادي الترجي التونسي، بعدما تعرض للطرد أمس أمام الهلال.

وشهدت المباراة طرد هيثم الجويني لاعب الترجي، بعدما تم عرقلته داخل منطقة جزاء الهلال، ولكن حكم المباراة اعتبره سقوط من أجل الخادع والحصول على ضربة جزاء، ليشهر في وجهه البطاقة الحمراء، بعدما حصل على الصفراء في الشوط الأول.

وعقدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، جلسة مع الحكام، واعترف حكم مباراة الترجي والهلال بالخطأ الذي وقع فيه، وبات من حق اللاعب المشاركة مع فريقه بمباريات نصف النهائي أمام الفتح المغربي يوم الخميس المقبل.