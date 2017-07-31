بالصور.. مرسيدس تقدم نسخة جديدة من GLA - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت مرسيدس-بنز النسخة المحسنة الجديدة من سيارتها GLA لتقدم تصميم أكثر قوة، ليس فقط لتمنح السيارة ميزات أكثر تنافسية، بل لترتقي بهذه الفئة من السيارات المدمجة إلى مستوى جديد من القوة والحضور على الطريق وتجعلها أكثر قدرة على مواجهة الفئات الأكبر منها.

التصميم الخارجي

لطالما كانت مرسيدس-بنز GLA واحدة من أكثر السيارات تفوقا في هذه الفئة على جانب التصميم، وعلى ما يبدو تنوي الحفاظ على هذا اللقب طويلا.

فالنسخة المحسنة الجديدة تقدم غطاء محرك ذو طابع قوي واضح، وبخاصة مع الخطوط البارزة في المنتصف والتي تعبر عن قوة المحرك وكأنه يحاول الهروب من السيارة، إضافة إلى شبكة التهوية بطابعها الرياضية والتي تبدو كأنها تسمع للهواء بالمرور من خلال عوارضها الاثنين الحاملين لشعار مرسيدس كبير الحجم.

كذلك تأتي المصابيح الجديدة المحسنة والتي تحتفظ بتصميم خاص لإضاءة الـ LED النهارية مع خلفية سوداء اللون، ومصد أمامي رياضية ذو خطوط هجومية، وبخاصة مع شبكة التهوية كبيرة الحجم في الأسفل، مع مصابيح الضباب على الجانبين.

على جانبي GLA يمكنك متابعة خطوط التصميم القوية وهي تنطلق من حافة المصابيح الأمامية، وحتى نهاية الأبواب، ويقابلها المزيد من خطوط القوة من الأسفل ليبدو جانبي السيارة وكأنهم عضلات رياضي بارزة طوال الوقت.

أما في الخلف الجناح العلوي يعزز من رياضية السيارة، إضافة إلى المصابيح العاملة بالـ LED ذات التصميم المطور، والتي يجمع بينها خط من الكروم اللامع وفوقه نجمة مرسيدس اللامعة، إضافة إلى مصد السيارة الخلفي ذو الخطوط الرياضية البارزة والمدمج فيها فتحات طرد عادم مطلية بالكروم بحجم كبير على الجانبين.

المقصورة الداخلية

مقصورة GLA كبقية عائلة مرسيدس-بنز ترتقي بالمعايير إلى مستوى يصعب منافسته، وبخاصة مع الخامات عالية الجودة وقائمة التجهيزات المتطورة، وبالطبع التصميمات الجذابة لكافة جوانب المقصورة، وخاصة فتحات التهوية التي تشبه محركات الطائرات، وعجلة القيادة الرياضية، ولوحة العدادات رياضية الطابع.

كذلك تأتي المقاعد المريحة والتي تدعم الركاب خلال القيادة السريعة، والكونسول الوسطي الخالي من عصا لنقل الحركة لتوفير المزيد من المساحة، والنظام المعلوماتي المتطور للسيارة والذي يمكنك من خلال مفتاح التحكم الدائري في الوصول لكافة الأدوات بسهولة.

المحرك والأداء

تتوفر مرسيدس-بنز GLA محليا بنسخة وحيدة وهي GLA 250 4MATIC والتي تقدم جانب رياضي للسيارة.

فالسيارة تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني بقوة 211 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم 350 نيوتن.متر ما بين 1200 و4000 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي رياضي من 7 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 6.6 ثانية، ولسرعة قصوى 230 كم/س.