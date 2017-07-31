 بالفيديو.. مقطع تخفق له القلوب من داخل ساحات الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. مقطع تخفق له القلوب من داخل ساحات الأقصى

بالفيديو.. مقطع تخفق له القلوب من داخل ساحات الأقصى

بالفيديو.. مقطع تخفق له القلوب من داخل ساحات الأقصى
القدس المحتلة(صدى):

تداول نشطاء ” تويتر ” موقع فيديو تخفق له القلوب، حيث وثق مشهد للمرابطين والمرابطات وهم ينشدون يوم أمس الأحد ” طلع البدر علينا ” داخل ساحات المسجد الأقصى بعد انتصارهم على العدو الصهيوني.
ويذكر أن قوات الإحتلال الإسرائيلي منعت الصلاة داخل المسجد الأقصى كما أعلنت المسجد الأقصى والبلدة القديمة منطقة عسكرية، واعتدوا على حراس المسجد وصادروا هواتفهم، وأخرجوا المصلين من الأقصى وأغلقوا كافة أبوابه.

#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89 hashtag on TwitterSee Tweets about #%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89 on Twitter. See what people are saying and join the conversation.twitter.com


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *