دراسة بريطانية : شعور الأطفال بالندم يطور من قدراتهم العقلية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أجراها باحثون في جامعة كوينز بأيرلندا الشمالية، ونشرت نتائجها بإحدى المجﻻت العلمية ، أن ” الشعور بالندم لدى الأطفال قد يساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة بشكل أفضل مستقبلاً “.

وأجرى فريق البحث دراسة شملت 326 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات، وأثبتت النتائج أن الأطفال وبدءًا من سن السادسة قد يشعرون ببعض الندم على تصرفاتهم، ولكن هؤلاء الذين ينتابهم هذا الشعور يتميزون بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات السليمة فيما بعد.

وأكّد قائد فريق البحث بأن ” تطوير القدرة على الشعور بالندم قد يكون له أهمية كبيرة، وقد يكون له قيمة مهمة لتطور الأطفال وذلك بسبب دوره في اتخاذ القرار “.

وأشار إلى أن ” الشعور بالندم يمكن توصيله للأطفال عن طريق الشرح لهم كيف يمكنهم تحقيق نتائج مختلفة إذا اتبعوا خيارات مختلفة في قراراتهم، وما يمكن أن يجنوه من فوائد تلك الخيارات “.