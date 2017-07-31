السجن 19 سنة لإرهابي التحق بمعسكرات القاعدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بالسجن 19 سنة ليمني التحق بمعسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي، ودرب عناصره على استخدام السلاح، وعَلِمَ عن طريق أحد الأشخاص قرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع، وأنابيب النفط في المملكة، وضرب البارجة الأمريكية في الخليج، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.

وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بحق المتهم يمني الجنسية، بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير حكومة المملكة ورجال أمنها، ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة، وسفره إلى أفغانستان أكثر من مرة والتحاقه هناك بمعسكرات تنظيم القاعدة، وتدريبه الشباب هناك على استخدام السلاح، وعلمه عن طريق أحد الأشخاص عن قرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة وضرب البارجة الأمريكية بالخليج وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.

وتشمل قائمة الاتهامات نسخه أقراص تتضمن طرق إعداد المتفجرات ووضع السموم، وحثه للأشخاص الذين يعتقدون بأنهم مراقبين بالبقاء في منازلهم حتى لا يقبض عليهم، وعلمه بتنمية أحد الأشخاص المشبوهين الأموال داخل المملكة لصالح تنظيم القاعدة، واشتراكه في استثمار هذه الأموال معه مع علمه بمنهجه المنحرف، واستعداده بتوفير جهاز حاسب آلي لصالح قائد تنظيم القاعدة في المملكة عبد العزيز المقرن.

وأدانته المحكمة بتدريب مجموعة من الشباب داخل المملكة على استخدام السلاح، وعلى طريقة تشريك المتفجرات، وإتجاره في الأسلحة بيعاً وشراء بقصد الكسب المادي، وحيازته جهاز حاسب آلي يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، بالإضافة إلى حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف ونصف صندوق ذخيرة بدون ترخيص، وعلمه بإعداد مجموعة من الأشخاص بإعداد معسكر داخل المملكة لتدريب الشباب السعودي لإلحاقهم بالمقاتلين في العراق، وقد نجم عنه خروج عدد من الشباب إلى العراق وقتل بعضهم، واستلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص قدره 200 ألف ريال وتسليمها لأحد الأشخاص بقصد تنميتها لدعم المقاتلين، وجمعه مبالغ مالية عن طريق الزكوات والتبرعات ودفعها لجهات مشبوهة، وتستره على قيام تنظيم القاعدة بجمع مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال وعلى آلية التنظيم في جمع الأموال، واستلامه من أحد الأشخاص كيساً يحتوي على مبلغ مالي قدره ثمانمائة ألف ريال لحفظه لديه وقيامه بالصرف من هذا المبلغ بتوجيه من المُسلم له ومن ثم تسليمه الباقي من المبلغ وقدره خمسمائة وثمانون ألف ريال لأحد الأشخاص، وحيازته لجهازي اتصال لاسلكي الأول من نوع “آيكوم” والثاني من نوع ” كينوود ” مع علمه أنها ممنوعة.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة تسعة عشر سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة السلاح والذخيرة وجهاز الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي المضبوطة بحوزة المدعى عليه، كما قررت المحكمة إبعاد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.