وزير خارجية السودان ينفي وجود ملفات سرية للتفاوض مع أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

نفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وجود ملفات سرية تتفاوض عليها الحكومة السودانية مع الإدارة الأمريكية، وقال في هذا الشأن : ” العقوبات مرفوعة، ورأس شعبنا مرفوع، وليست هناك أجندة سرية تفاوضنا فيها مع اﻹدارة اﻷميركية وكل ملفات التفاوض متاحة للجميع “.

وأضاف غندور خلال كلمته في مؤتمر نسائي بالخرطوم أمس : ” هناك مجموعات أميركية كبيرة كانت تؤيد فرض العقوبات، مقابل مجموعات أخرى صغيرة تطالب برفعها ” ، مشيرا إلى أن الاتصالات مع واشنطن، تسير باتجاه رفع العقوبات على السودان بحلول أكتوبر، إذا ” أبعد الله الشياطين “.

وتابع الوزير السوداني: ” الموازين انقلبت حاليًا داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مجموعات الضغط ضعفت وأصبح الصوت اﻷعلى ينادي برفع العقوبات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد نصح الخرطوم باستمرار التواصل مع الولايات المتحدة وصولًا إلى رفع العقوبات عن الخرطوم وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته الأخيرة للمملكة.