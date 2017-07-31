وفد كبير يشارك في المؤتمر الدولي الأول لاعتماد المدربين العرب بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز محمود(صدى):

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة عمليات التدريب واعتماد وترقية المدربين العرب، بالقاهرة بمشاركة متميزة من المملكة، وذلك بداية من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمشاركة وحضور عدد من الدول العربية وعلى رأسها الكويت واليمن، والعراق.

وتنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب على مدار 3 أيام، بالشراكة مع مجموعة دتك الدولية، بمشاركة عدد من الوزارات والشركات المصرية والعربية وأبرزهم وزارة التربية والتعليم والجامعة العربية المفتوحة ووزارة النفط العراقية وشركات “المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى” وجامعة أسيوط وجامعة بغداد.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور المهمة فى قطاعات مختلفة وأبرزها التدريب بقطاعات التشييد والبناء، كما يحاضر بالمؤتمر لفيف من العلماء والخبراء السعوديين وعلى رأسهم السفير الدكتور جاسم المطيري رئيس الاتحاد العالمي للجامعات والمؤسسات التعليمية المفتوحة– المملكة، والدكتور أمين السلمي مقرر المؤتمر، واستشاري التنظيم وتنمية الأعمال وتطوير الموارد البشرية وفسلفة التدريب – اليمن وبرغش الشهراني مدير أكاديمية النخبة للتطوير والتدريب بالمملكة، والمستشار الدكتور غازي عبدالستار الميمني خبير التسويق والتحكيم الدولي وكتابة العقود- المملكة، والدكتور اسماعيل الزدجالي استشاري التحكيم الدولي فى العلاقات الدولية والدبلوماسية والمنازعات التجارية الدولية – البحرين، وصالح بن عبيد العوبيدي باحث ماجستير -المملكة، والدكتور زياد الحيدري مدرب واستشاري جودة تدريب -المملكة، والدكتورة سحر الساحلي مدير تطوير التعليم بمعهد لبنان التقني، واللواء عادل عبد العليم دسوقي مساعد وزير الداخلية الاسبق، محاضر بمجلس التعاون الخليجي ومحكم فى المنازعات الدولية، والدكتور محمود الظابط استشاري ومدرب للمهارات الوظيفية بالولايات المتحدة، والدكتور غزاري احمد خبير ريادة الاعمال – السعودية، ود. حمد بن حمود الغفاري عضو اللجنة الاستشاري لمركز البحوث بجامعة السلطان قابوس – عمان.

وأكد الاستشاري الدولي الدكتور أسامة العدل خبير التخطيط الاستراتيجى وتطوير الاعمال رئيس مجلس إدارة أكاديمية المستقبل، على أن التدريب صار مسألة حياة أو موت فى ظل تضاعف المعرفة كل 3 سنوات، والتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، بما يحتم علينا التدرب على أى تقنية حديثة فى أى مجال فور ظهورها، مشيرا إلى ان التدريب هو أفضل أنواع الاستثمار.

وأوضح أن المنافسة أصبحت قائمة على المعرفة والعلم، وأفضل المؤسسات بقوة مواردها البشرية، وحذر العدل من إغراق السوق مما يسمون أنفسهم خبراء التدريب، على غير الحقيقة- مشيرا إلى أن المؤتمر يسعي للخروج بتشكيل مجلس عربى موحد لاعتماد المدربين لمواجهة العشوائية والدخلاء على المهنة ومحترفي النصب بدعوى التدريب والتأهيل.

وأشار إلى المؤتمر يستهدف إعداد النموذج العربى لاعتماد وترقية المدربين، مؤكدا على أن التدريب يساعد على أن نعمل لننجح ويقدم لنا الحلول لمشاكل العمل، ويساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل وأفضل استثمار فى الموارد البشرية، وينقذ مجتمعاتنا من البطالة ويصنع أبطالاً بتدريبهم على مهارات التخطيط الاستراتيجى الشخصى .