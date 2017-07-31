بالصور.. أمير تبوك يلتقي الوفود المشاركة في الدورة الدولية الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدربي ولاعبي المنتخب السعودي السابقين الذين حققوا انجازات للوطن والاعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة المدعوين لحضور فعاليات دورة تبوك الدولية لكرة القدم في نسختها الثانية يتقدمهم مدربي المنتخب سابقاً خليل الزياني وناصر الجوهر ومدرب نادي الشباب ولاعب المنتخب سابقا سامي الجابر .

ورحب سمو أمير المنطقة بالجميع وقال نحن سعداء في منطقة تبوك بحضور كوكبة من مدربي ولاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم السابقين الذين حققوا انجازات عظيمة باسم الوطن والتي أصبحت محط اهتمام وتقدير الجميع وحافز لكل شباب الوطن في جميع مجالات الحياة .

ورحب سموه بجميع الفرق السعودية والعربية المشاركة في هذه الدورة الدولية في نسختها الثانية، منوهاً بالحضور المميز الذي تشهده الدورة، متمنياً استمرارها للأعوام المقبلة، مؤكدا أن الرياضية السعودية أصبحت أكثر جذباً للجماهير، وقال لابد من تكريس الاحترام واللباقة والأخلاق الفاضلة بين الجماهير الرياضية ونبذ التعصب مستذكراً سمو أمير المنطقة مع مدربي ولاعبي المنتخب السابقين ما تحقق من انجازات للمنتخبات السعودية وما تلاها من نجاحات للوصول إلى مونديال كأس العالم أربع مرات .

وقال سموه إن المنتخب السعودي الأول يستطيع ومن خلال ما تبقى له من مباريات من الوصول إلى مونديال كأس العالم في روسيا للمرة الخامسة إذا تم الاعداد له بشكل كبير والتهيئة له من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة والدعم الكبير من القيادة الحكيم .

من جهته أعرب المدرب السابق للمنتخب السعودي خليل الزياني باسمه وباسم الجميع عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على تواجدهم بالمنطقة ولقاء سموه والاستماع لكلماته التي جاءت من رجل مسؤول عاش الرياضة السعودية وأعطى جل وقتة وجهده في سبيل تحقيق هذه الانجازات للرياضة السعودية ووصولها إلى المونديال العالمي 4 مرات.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد ناصر الخريصي ومدير عام دورة تبوك الدولية علي رماح وأعضاء اللجنة المنظمة .

