طفل يعيش بكليتي مسن ثمانيني في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أستغرب الأطباء في مدينة مانشيستر البريطانية، لحالة الطفل زاك تيرني، 6 سنوات، والذي ولد في جسده كليتي مسن في الثمانين من عمره، وأنه سيحتاج إلى غسل كليتيه أو زرع كلية قبل سن البلوغ.

وحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية،

و لاحظت الأم الممرضة، ميشيل تيرني، 36 عاما، أن ابنها زاك دائم العطش ويشرب الكثير من الماء، كما أنه ضعيف النمو، فقامت بعرضه على الأطباء، الذين أخبروها أن ابنها مصاب بخلل في النسيج الكلوي، جعل كليتيه تعملان بـ 25 في المائة من كفاءتهما، وأنهما أشبه بكليتي رجل في الثمانين من عمره.

وقال الأطباء أن زاك سيحتاج لغسيل كلى، أو زرع كلية قبل وصوله سن البلوغ ، ويعيش الطفل حتى الآن حياة عادية إلى حد ما، مع حمية غذائية وخفض نسبة الدهون والبروتينات، وتأمل أسرة زاك في إجراء عملية زرع كلية له في وقت قريب وفقاً للديلي ميل البريطانية .