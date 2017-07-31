 انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول بمقتل المهاجمين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول بمقتل المهاجمين

انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول بمقتل المهاجمين

انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول بمقتل المهاجمين
كابول(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن هجوم مسلحي تنظيم ” داعش ” الإرهابي على السفارة العراقية في كابول انتهى بعد نحو أربع ساعات من تفجير انتحاري نفسه عند بوابة السفارة .

وجاء في بيان للوزارة أنه جرى نقل السفير العراقي ونائبه وجميع موظفي السفارة لمكان آمن، ولم يتعرض أي من فريق عمل السفارة لأذي ، مضيفًا أن القوات الخاصة وصلت موقع الهجوم في الوقت المناسب .

وأضاف ” فجر انتحاري في بادئ الأمر نفسه أمام بوابة السفارة، وقتل ثلاثة إرهابيين خلال الاشتباك مع القوات الخاصة” مشيراً إلى أن رجل شرطة أصيب بإصابات طفيفة في الهجوم .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *