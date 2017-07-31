انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول بمقتل المهاجمين - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن هجوم مسلحي تنظيم ” داعش ” الإرهابي على السفارة العراقية في كابول انتهى بعد نحو أربع ساعات من تفجير انتحاري نفسه عند بوابة السفارة .

وجاء في بيان للوزارة أنه جرى نقل السفير العراقي ونائبه وجميع موظفي السفارة لمكان آمن، ولم يتعرض أي من فريق عمل السفارة لأذي ، مضيفًا أن القوات الخاصة وصلت موقع الهجوم في الوقت المناسب .

وأضاف ” فجر انتحاري في بادئ الأمر نفسه أمام بوابة السفارة، وقتل ثلاثة إرهابيين خلال الاشتباك مع القوات الخاصة” مشيراً إلى أن رجل شرطة أصيب بإصابات طفيفة في الهجوم .