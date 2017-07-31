اعتماد " مقياس كفايات أمنية " شرطاً للالتحاق بكلية الملك فهد - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الدوسري(صدى):

قال المتحدث الرسمي مدير الاتصال والإعلام والعلاقات بالمركز الوطني للقياس، إبراهيم الرشيد، بأن ” مقياس كفايات أمنية ” معياراً أضافياً للمعايير المستخدمة لأختيار المتقدمين كما يعتبرأحد شروط القبول الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية .

وسيتاح التسجيل في المقياس عبر الملف الإلكتروني الشخصي للمستفيدين لمن رشحتهم الكلية الأمنية اعتباراً من يوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة حتى يوم السبت 20 ذي القعدة، علماً بأن موعد الاختبار ” الورقي ” سيكون يوم الثلاثاء 23 من الشهر الحالي، وذلك في عدد من مدن المملكة ” الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، أبها، الطائف ” .

وأضاف مدير الاتصال والإعلام أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب عن الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.