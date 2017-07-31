ميزات يتمتع بها أزواج يعيشون حياة حميمة مزدهرة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

إن كنت تعانين وزوجك من فترة جفاف عاطفي أو ” حميمي ” ، ويبدو لك أن التواصل الجسدي بينكما شبه منقطع، وتريدين أن تستعيدي الزخم الذي كنتما تعيشانه، فإليك ما هي الميزات التي يتمتع بها الأزواج الذين يعيشون حياة حميمة مزدهرة.

يستفيدون من الأوقات المعقدة وغير المثالية

الحياة ليست كاملة، والحياة الحميمة أيضاً ليست كذلك. لهذا السبب، لا ينتظر الأزواج الذين يعيشون حياة حميمة مزدهرة الفرصة المؤاتية كالعطلة أو غياب الأولاد لتواصل الجسدي. في الحياة اليومية، يؤدي التوتر العملي والعائلي دوراً كبيراً في كبح لجام الرغبة، إلا أن هؤلاء الأزواج يستفيدون من الأوقات القليلة التي يمكن أن تتأتى من وسط المشاكل للتقارب.

لا يعانون من الأنانية الحميمية

مع أنّ من السهل أن يشعر الشخص بالضعف والاستسلام للشعور بالرغبة، تحصل العلاقة الحميمة بين الزوجين بتكرار عندما لا يشعر كلاهما بالأنانية، لأن الأزواج الذين يعيشون حياة حميمة مزدهرة لا يفكرون بأنفسهم فقط، بل يستمع أحدهم للآخر ويحترم حاجاته ويعمل على تلبيتها.

يثقون بأنفسهم وبأشكالهم الخارجية

إن ازدهار العلاقة الحميمة يعزز حب الشخص لنفسه من الداخل والخارج قبل أن يحب الشخص الآخر. هذا الشخص الذي يشعر بالثقة بنفسه، لا يخشى من رؤية الآخر له، ومن رأيه بشكله أو رائحته. ببساطة يشعرون بأنهم على سجيتهم، ويستفيدون من كل فرصة ليتقربوا من الشريك ويغروه.

يثق بعضهم ببعض

إن أهم صفة يتمتع بها المتزوجون الذين يعيشون حياة حميمية مزدهرة وزواج سعيد هي الثقة. الثقة والحميمية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ولا يمكن الحصول على إحداهما دون الأخرى. وفي أغلب الأحيان، يتجاوز هؤلاء أي مشاكل يعانون منها في ما يتعلق بالثقة ما يجعلهم أقوى على جميع الصعد.

المزاج ليس شرطاً للحميمية بينهما

إن الأزواج الذين تجمعهم الحميمية المكثفة لا ينتظرون المزاج ليقودهم إليها، لأنه قد يكون شيئاً نادر الشعور، خاصة في ظل وجود الأطفال وتوتر العمل والحياة اليومية. غالباً ما يعتمدون على أمور أخرى كالممهّدات وخاصة بالنسبة للنساء.

يحرصان على الشعور بالمرح

بعد مضيّ فترة طويلة على الزواج، يبدأ الأزواج بالشعور بأن الشرارة التي بينهم بدأت تنطفئ، وخاصّة إن أصبح التواصل الحميم بينهم على شكل روتين. أمّا الأزواج السعداء في حياتهم الحميمة فيشعرون بالمرح ولا ينتظرون أن تكون علاقتهم دائمة مفعمة بالشغف.