" مجلس التعاون " يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليفة بن سعيد العبري، اليوم الاثنين، إن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قررت بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من أسبانيا وإيطاليا وبولندا، من منتج الورق والورق المقوى ” كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر ” ، غير المطلي، بشكل لفات أو صفائح ” ورق الكرتون “.

وقال ” العبري “: قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وأضاف: نشرت تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد “13” الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة 1438هـ الموافق 31 يوليو 2017م، والتي أحيلت على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون على الرابط التالي:

http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Pages/Details.aspx?itemid=749.