قطر ذات الوجهين.. تدعم حماس وتمول جدار إسرائيل بـ200 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أظهرت تقارير تمويل قطر لبناء الجدار الذى تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع قطاع غزة بزعم منع تسلل عناصر حركة حماس إلى دولة الاحتلال.

وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى النقاب عن أن دولة قطر تمول الجدار الذى تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث دفعت قطر 200 مليون دولار من أصل مليار دولار تكلفة بناء الجدار الإسرائيلى.

وأكدت المصادر أن قطر غازلت إسرائيل بهذا المبلغ فى الوقت الذى تقدم فيه مساعدات مالية لحركة حماس فى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن هذا المبلغ المقدم من قطر يهدف لتسريع بناء الجدار الذى من المزمع الانتهاء منه نهاية العام الجارى على أقصى تقدير، بهدف حماية حدود إسرائيل من أى عمليات للمقاومة تستهدف العمق الإسرائيلى.

وكان وزير المالية القطرى، محمد العمادى، قد أجرى زيارة لقطاع غزة فى شهر يونيو الماضى عبر الحدود الإسرائيلية، بزعم بحث العديد من القضايا التى تخص غزة من بينها إعادة الإعمار وأزمة الكهرباء، فى حين كان الهدف هو متابعة بناء الجدار الذى تبنيه إسرائيل على الحدود مع القطاع.

ومن جانبه، كثف الجيش الإسرائيلى، بعد الدعم القطرى له من عمليات بناء الجدار الخراسانى، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن الجيش الإسرائيلى كثف من الحفريات لوضع الجدران على طول حدود قطاع غزة، حيث استخدم معدات ثقيلة، وصلت مؤخرا إلى إسرائيل.

وقام الجيش الإسرائيلى بوضع حفارات كبيرة يزيد ارتفاعها عن 20 مترا بعمليات حفر تحت سطح الأرض، بشكل شبه يومى وخاصة على الحدود الشرقية لبلدة خزاعة جنوب القطاع.