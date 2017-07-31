تعليم تبوك يصرف 12 مليون ريال للمستلزمات التعليمية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف، إبراهيم بن حسين العمري، صرف نحو 12 مليون ريال منها 9595147.5 ريال تمثل أجور المباني المستأجرة في المنطقة، والتي استوفت اشتراطات الأمن والسلامة وفق اللوائح المنظمة وتقارير اللجان الفنية المشرفة.

وضخت الإدارة مبالغ قيمتها 2244968.77 ريال لجميع مدارس المنطقة للبنين والبنات تمثل مخصصات المستلزمات التعليمية ضمن الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الأول من العام الدراسي المقبل.

وقال مدير التعليم المكلف إن ذلك يأتي ضمن برنامج الاستعداد للعام الدراسي المقبل والعمل على رفع جاهزية واكتمال احتياجات المدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل.