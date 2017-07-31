بالصور.. جمرك الخفجي يحبط تهريب 61 ألف حبة كبتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أحبط جمرك منفذ الخفجي محاولة سائقي حافلتين تهريب كمية من حبوب الكبتاجون إلى المملكة بلغت 61,690 حبة.

وتفصيلًا قال عيد العنزي مدير عام جمرك الخفجي: قَدِمت للجمرك أولاً حافلة تقل مجموعة من الركاب، وفي أثناء قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية للحافلة وركابها وأمتعتهم، اكتشف أنه يوجد مخبأ في أرضية الحافلة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وبفتحه وإزالة الغطاء المؤدي إليه عُثر على (29,850) تسع وعشرين ألف وثمانمائة وخمسين حبة كبتاجون.

وأضاف العنزي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول سائق حافلة آخر قدِم للجمرك بعد ساعات قليلة من قدوم الحافلة الأولى، حاول تهريب (31,840) واحد وثلاثين ألف وثمانمائة وأربعين حبة كبتاجون.

وقال مدير عام جمرك الخفجي إن منسوبي ومنسوبات الجمرك يبذلون أقصى الجهود لكشف مثل هذه الطرق وغيرها التي ينتهجها أرباب التهريب لمحاولة تمرير الممنوعات، ويعملون دائمًا في سبيل حماية هذه البلاد المباركة من هذه الممنوعات وغيرها.