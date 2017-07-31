إسرائيل تسحب جنسية عزمي بشارة - صحيفة صدى الالكترونية

إسرائيل تسحب جنسية عزمي بشارة
بدأ وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، الإجراءات القانونية الرامية لسحب الجنسية عن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة، الذي غادر إسرائيل عام 2007 خلال خضوعه للتحقيق بتهم بينها ” التعاون مع العدو خلال الحرب “.
وكتب ” درعي ” أمس الأحد طلبا رسميا وجهه قبل أيام للمدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، بسحب الجنسية من بشارة الذي يدير منذ سنوات، العديد من المشاريع الفكرية ، ومراكز الأبحاث في قطر.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18071 ] نشر منذ 2 ساعتين
حطوه مع البدون🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 1 ساعة
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