إسرائيل تسحب جنسية عزمي بشارة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

بدأ وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، الإجراءات القانونية الرامية لسحب الجنسية عن عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة، الذي غادر إسرائيل عام 2007 خلال خضوعه للتحقيق بتهم بينها ” التعاون مع العدو خلال الحرب “.

وكتب ” درعي ” أمس الأحد طلبا رسميا وجهه قبل أيام للمدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، بسحب الجنسية من بشارة الذي يدير منذ سنوات، العديد من المشاريع الفكرية ، ومراكز الأبحاث في قطر.