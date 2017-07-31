تدشين مشروع إزالة ونقل المخلفات الزراعية بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

دشن مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك, اليوم ، مشروع إزالة ونقل المخلفات الزراعية ونظافة الواحة ، وذلك بمقر المؤسسة ، بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام المعنية بالمؤسسة .

وأوضح آل الشيخ مبارك، خلال التدشين ، أن هذا المشروع سيُسهم في الارتقاء بنظافة الواحة الزراعية ، حيث من المنتظر أن يُحقق النتائج حسب ما تم التخطيط له ، مشيراً إلى أن ملف نظافة الواحة و البيئة الزراعية و المحافظة عليها من الملفات التي لها أهمية خاصة لدى المؤسسة، ومنوهاً بأهمية التعاون من الجميع للوصول للهدف المنشود من هذه المشاريع .

من جانبه ، أفاد المدير المساعد للعمليات بالمؤسسة المهندس عبدالعزيز الرشود ، أن تدشين هذا المشروع هو امتداد لعدة مشاريع قامت فيها المؤسسة للحفاظ على نظافة الواحة والبيئة الزراعية الذي يخدم مِنْ ناحيته جميع المناطق الزراعية التي تشرف عليها المؤسسة، مبيناً أن دخول هذا العقد حيز التنفيذ سينعكس إيجاباً على المحافظة بشكل عام ، والواحة الزراعية على وجه الخصوص .

يذكر أَنَّ المؤسسة العامة للريّ عزّزت جهودها خلال الفترة الحالية في اعتماد وتشغيل أربعة عقود نظافة جديدة لتشمل جميع المناطق الزراعية التابع لها ، وقد عمدت المؤسسة إلى تقسيم النطاق الزراعي إلى ثلاثة قطاعات حيث تم تخصيص ثلاثة عقود نظافة ذات عقود مستقلة بمخصصات مالية وصلت 29997371 ريالًا ، لمدة 36 شهراً ، إضافة إلى تخصيص و تشغيل مشروع آخر بمخصصات مالية ؛ وصلت 17590213 ريالًا ، لمدة 26 شهراً .